Agenda – Malgré un week-end qui s’annonce pluvieux, vous aurez de quoi contourner la grisaille de ce mois d’automne. Que faire à Lyon ce weekend des 1er, 2 et 3 novembre ? Découvrez notre sélection.

Lendemain d’Halloween à l’hippodrome

Une atmosphère angoissante régnera sur l'hippodrome de Parilly au lendemain d’Halloween : les enfants accompagnés de leur famille pourront prolonger cette fête de la peur en profitant d'animations terrifiantes. Au programme : 8 courses de chevaux, atelier de brochettes de bonbons, maquillage monstrueux, tunnel de l’horreur, baptêmes de poney et gaufres à profusion.

Vendredi 1er novembre de 12h à 17h

Hippodrome de Parilly, 6 Avenue Pierre Mendès France, 69500 Bron

Tarifs : adultes 5€ / étudiants 3€ / gratuit -18 ans, les personnes en situation de handicap et les licenciés FFE (sur présentation d'un justificatif en cours de validité).

Billetterie en ligne

Le salon des vignerons indépendants

Qu’est-ce qu’un vigneron indépendant ? Les professionnels regroupés sous ce label produisent leur vin et le commercialisent eux-mêmes, puis viennent vous le faire déguster en personne. Pour cette 29e édition, le Salon des Vins des Vignerons indépendants vous propose des initiations à l’art de la dégustation, organisées par des œnologues professionnels de la région. Un service de restauration sera également disponible sur place pour vous faire découvrir des produits du terroir, accordés à des vins d’exception.

Vendredi 1er et samedi 2 novembre de 10h à 20h

Dimanche 3 novembre de 10h à 19h

La Halle Tony Garnier, 20 Place des Docteurs Charles et Christophe Mérieux, Lyon 7

Tarif plein 6€ / tarif réduit 3 € pour les groupes de 10 personnes minimum et étudiants sur présentation de carte en cours de validité.

Le salon du cheval à Lyon

Equita, le plus grand rassemblement équestre annuel d’Europe, fait son grand retour à Lyon. Le salon du cheval c’est 140 000 mètres carrés d’exposition dédiés à nos amis les équidés, avec plus de 800 exposants et éleveurs qui viennent à la rencontre des visiteurs. Il y a évidemment les 4 Coupes du Monde FEI et les deux soirées jumping international, suivies du spectacle « Couleurs » de la Garde Républicaine. Les Pôles santé et Western seront aussi de la partie, pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la santé équine ou s’immerger dans l’Ouest américain.

Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo

Ouverture de 8h30 à 20h30

Tarifs : 21€ plein tarif / 18€ étudiants / 13€ enfants de 6 à 12ans / pass 5 jours 60€

Plus d’informations et réservation ici

Se déhancher sur les sons des années 90

Pour les nostalgiques des années 90 ou les gros fêtards, on a une bonne nouvelle : samedi soir c’est soirée années 90/2000 dans les Pentes de la Croix-Rousse. Au programme : boule à facette, alcool et dancefloor endiablé au rythme de sons cultes (Nirvana, Spice Girls, Oasis, Outkast, Aqua, Daft Punk, Eminem…).

Samedi 2 novembre de 19h à 04h00

Maxine’s, 22 rue Pouteau, Lyon 1

Visite de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon

Avis aux fins connaisseurs de Lyon et aux simples curieux : la Maison des Canuts et l’atelier de Tissage Mattelon vous proposent de partir sur les traces des maîtres tisseurs de fils d’or, d’argent et de soie : les Canuts. Au programme, une visite commentée de la Maison des Canuts puis visite d’un authentique atelier de Maître tisseur : l’atelier Mattelon, où vous pourrez assister à une démonstration de tissage sur un métier à bras Jacquard.

Samedi 2 novembre de 14h à 16h30

Maison des Canuts, 10-12 rue d’Ivry, Lyon 4

Tarifs : adulte 13€ / enfant 8€ - réservation en ligne ici

Vide dressing au MOB HOTEL

L'Agence Les Filles de Lyon s'associe à l'influenceuse LaRox’Style pour un second vide dressing à Confluence. Une quinzaine d’exposantes videront leur dressing et des créateurs seront là pour vous guider dans l’achat de potentiels cadeaux de Noël (Pluie d’étoiles bijoux, Printemps 88, Savonnerie Les Essentiels, Les Ateliers De Lola…).

Dimanche 3 novembre de 11h à 17h

MOB HOTEL, 55 Quai Rambaud, Lyon 2

Entrée libre

Frida Kahlo : une bombe dans un ruban de soie

La compagnie Burdin-Rhode présente Une bombe dans un ruban de soie ou La vie tumultueuse de Frida Kahlo, l’icône trônant sur les billets de banque, la peintre naïve, surréaliste malgré elle, la communiste militante ou amante de Trotski, mais également l’orpheline de la Révolution. Venez découvrir une Frida multiple, à travers les récits de deux "raconteurs", autour d’un théâtre à manivelle avec musique en live.

Dimanche 3 novembre de 17h à 19h

Le Nid de poule, 17 rue Royale, Lyon 1

Tarif conscient : 5, 10, 15, 20€, soutenez selon vos possibilités - Réservation ici.