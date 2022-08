Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 5 au 7 août

Poésie, musique, spectacle... Du 5 au 7 août, les activités possibles sur Lyon ne manquent pas. Lyon Capitale vous partage ses bons plans.

Des épines sur ma rose

Vendredi, de 20h30 à 22h, laissez-vous emporter par la poésie du Lyonnais Mô Boutaleb. Mis en scène par Ugo Ugolini et joué par la compagnie Ugomina, "Des épines sur ma rose" vous permettra de découvrir 16 textes du poète rhodanien, le tout accompagné en musique par Gregory Jouandon. Tout cela est à vivre au Jardin des Chartreux, dans le 1er arrondissement de Lyon. L'entrée est gratuite.

Le groupe This Gus Thing au centre commercial La Part-Dieu

A partir de 18h et jusqu'à 21h ce vendredi, vous pourrez écouter This Gus Thing sur le rooftop du centre commercial La Part-Dieu. Le groupe composé de 8 musiciens et formé en 2019 s'inspire des grands ensembles de funk des années 70 pour proposer un set de reprise funk/groove, ainsi que leurs set de compositions originales.

La nuit des étoiles

Le temps de deux soirées, il vous est possible de vous arrêter pour contempler les étoiles dans le ciel rhodanien. Vendredi, de 19h30 à minuit, vous avez rendez-vous à Villeurbanne, pour un événement en partenariat avec l’association française d’Astronomie. Au menu, observations avec des télescopes et lunettes astronomiques, la présence d'astrophysiciens et un concert pour ouvrir les festivités.

Plus ou moins au même moment à Saint-Genis-Laval, vous pourrez vous rendre à 21h, toujours ce 5 août, au 18 rue de la Croix Rouge. La Société Astronomique de Lyon (SAL) vous propose de voir le premier croissant lunaire, le lever de la planète Saturne et les objets du ciel profond observés au travers de télescopes au Fort de côte Lorette.

Enfin, du 6 au 7 août, le parc François Mitterrand à Vaulx-en-Velin vous accueille de 17h à 1h du matin pour passer une soirée sous les étoiles. Sur place, vous trouverez des ateliers, animations, une observation du soleil de 17h à 20h, puis conférences sur le thème de l'astronomie, avant une observation du ciel avec télescopes de 20h à minuit.

La Rouquine en Fête

Lors du festival La Rouquine en Fête, il y en aura pour tous les goûts. Entre un spectacle de clown (à 11h), des ateliers artistiques (de 13h à 17h30), une scène ouverte (à 18h) et deux concerts (20h), dont un participatif (21h), petits et grands trouveront leur bonheur samedi au parc de la mairie du 5e arrondissement de Lyon. L'entrée est gratuite et une restauration est possible sur place.

L'enfant sauvage

Dimanche 7 août, rendez-vous théâtral avec la compagnie Volca. Dans L'enfant sauvage, les comédiens vous feront vivre l'histoire d'un jeune garçon sans nom, sans famille et encore sans éducation. Après avoir passé plusieurs années seul et abandonné dans la nature, il apparaît au cœur d'un village, avec pour ultime bagage un collier mystérieux autour du cou. La représentation est visible dès 3 ans et elle aura lieu sur la place Dr Charles et Christophe Mérieux dans le 7e arrondissement de Lyon à partir de 19h30.

