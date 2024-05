Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 26 au 28 avril

Courir pour elles, pop-up de printemps ou encore soirée French Touch au Petit Salon... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end.

Les 48 heures de l’agriculture urbain

Du 24 au 26 mai, le festival des 48 heures de l’agriculture urbaine débarque à Lyon. Un week-end centré sur la nature et l’agriculture pour tous. Au programme, balade agri-urbaine, visites de fermes et de jardin ou encore ateliers à faire en famille pour apprendre à cultiver en ville. Chaque événement est gratuit et indépendant, il nécessite donc une inscription. Vous pourrez retrouver tous les lieux partenaires sur le site.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Le pop-up du printemps dans le 2e arrondissement

Il est l’heure de ranger vos cols roulés et vos manteaux pour sortir vos plus beaux tee-shirt et jupes. Faut le voir pour le croire, un tout nouveau pop-up, a ouvert ses portes ce vendredi et jusqu’à dimanche, rue de la Charité, dans le 2e arrondissement de Lyon. Pièces vintage, bijoux, créations, vous y trouverez forcément votre bonheur. Ça se passe ce vendredi de 17 heures à 21 heures, puis samedi et dimanche de 11 heures à 19 heures. L’événement est gratuit !

Plus d’informations sur le site de l’événement.

Lancement de saison aux Célestins

Rendez-vous aux Célestins ce samedi pour le lancement de saison 2024/2025. Au programme, un après-midi de jeu avant la présentation de la programmation et un apéritif sur un rythme de musique électro. Ça se passe de 14 heures à 22 heures et l’événement est gratuit.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

French Touch au Petit Salon

L’un des pionniers de la French Touch sera à Lyon ce samedi 25 mai au Petit Salon (7e arr.) pour une soirée exceptionnelle. Avec ses albums Super Discount, Super Discount 2 et Super Discount 3, Étienne de Crécy a fortement Marquet influencer la French Touch et la musique électro. Il se produira en compagnie de Crowd Control, Stakhan et Maggie Smiss de 23h30 à 6h30 du matin. L’entrée est disponible pour 15,99 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.

15e édition de Courir pour Elles

Ce dimanche, la 15e édition de l’événement Courir pour Elles se déroulera au Grand Parc de Miribel Jonage. Près de 15 000 participantes sont attendues pour ces nouveaux parcours que l’organisation promet d’être "exceptionnels." Les premiers départs commenceront dès 9h30, pour des courses ou des marches de 5 ou 10 kilomètres. Autre nouveauté, un parcours est également prévu pour les personnes à mobilité réduite et pour les enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’à ce vendredi soir 22 heures et sont disponibles pour 15, 24 et 29 euros.

Plus d’informations sur le site de l’événement.