Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 24 au 26 janvier 

Les idées de sorties sont nombreuses pour ce week-end du 24 au 26 janvier. Lyon Capitale vous a sélectionné pour vous celles qu’il ne faut pas rater.

Soirée disco dans le 7e arrondissement

On commence le week-end dans une ambiance festive avec cette soirée disco et funk organisée au Livestation, dans le 7e arrondissement de Lyon. La Licorne Party sera animée par La Divina qui sera aux platines de 21h30 à 1 heure du matin. Point en plus, l’entrée est gratuite, il faut cependant bien penser à réserver une table !

Courir pour trouver les meilleurs cookies

Pour les plus courageux, mais surtout pour les plus gourmands, le rendez-vous est donné à 10 heures samedi 25 janvier. Le Food Runners Club organise une course dans Lyon pour retrouver les meilleurs cookies de la ville. De quoi se motiver à faire un peu de sport avec, à l’arrivée, une dégustation de ces sucreries. Les inscriptions sont gratuites et encore ouvertes !

Le nouvel an lunaire à La Commune

Et pour ceux qui préfèrent profiter d’un week-end plus festif, La Commune célèbre le nouvel an lunaire ce samedi de 16h30 à 00h30. Des ateliers de création de bijoux, de danse et, bien sûr, un dj set sont au programme pour fêter le passage à l’année du serpent. L’entrée est gratuite !

Disney débarque à la Halle Tony Garnier

Les familles aussi ont le droit de s’amuser ce week-end et ça tombe bien puisque Disney sur glace se produit encore jusqu’à dimanche à la Halle Tony Garnier. Retrouvez tous les héros de vos dessins animés préférés dansez sur la glace. Les places sont disponibles dès 26 euros. Dépêchez-vous, il reste encore des places !

Brunch à volonté à La Fabuleuse Cantine

La Fabuleuse Cantine, dans le 7e arrondissement de Lyon, organise son brunch "anti-gaspi". Au menu, des produits locaux et de saisons entièrement faits maison, le tout, entièrement à volonté. De quoi se régaler avec ces températures hivernales. Ça se passe de 11 heures à 15 heures et le menu est à 28 euros pour les personnes majeures et à 14 euros pour les 12/18 ans. Pensez bien à réserver votre table.

