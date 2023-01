Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 21 au 22 janvier

Au programme ce week-end du 21 au 22 janvier : gastronomie, lecture, musique et vide-grenier.

Rendez-vous de la gastronomie

Il a ouvert ses portes jeudi 19 décembre et se clôture lundi 23 janvier par le très attendu Bocuse d'Or. L'un des trois salons majeurs de la restauration dans le monde se tient actuellement à Lyon. 180 000 professionnels sont attendus, 350 nouveautés présentées avec, cerise sur le gâteau, le Bocuse d'Or, Graal de la gastronomie mondiale.

Pour les amoureux du vin

Le salon vin passion ouvre ses portes ce week-end du 21 au 22 janvier à l'espace Albert Camus à Bron. L'entrée pour un jour est de 10 €, 15 € pour le pass deux jours. Une cinquantaine de vignerons seront présents pour faire goûter leur production et échanger avec les curieux. Rappel : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Nuits de la lecture

La 7e édition des nuits de la lecture se tiendra ce week-end du 21 au 22 janvier, mais elle commence dès ce vendredi soir. Au programme : frissons et horreur. Histoires, théâtre d'improvisation, lectures et "murder parties" seront à l'honneur. Ce festival de 4 jours est coordonné par la Métropole de Lyon avec des animations sur tout territoire. Plus d'infos.

Queen de retour ?

Nostalgique des années 70 - 80. Queen est de retour à Lyon. Enfin presque, le groupe londonien We Will Rock You vous fera revivre les plus grands succès de ce groupe de légende. Redécouvrez les classiques réarrangés pour orchestre symphonique à l’Amphithéâtre 3000 au Centre des Congrès de Lyon. Quelques rares places sont encore disponibles pour samedi 21 janvier.

Du mobilier pour pas trop cher ?

La semaine dernière c'était un vide-dressing, cette fois c'est un vide-grenier. La Cité des Halles vous propose de venir chiner quelques bonnes affaires dans ses locaux du 7e arrondissement. Professionnels et amateurs seront là pour vous proposer leur vieux mobilier. Peut-être une occasion de faire des bonnes affaires ? Entrée libre à partir de 11 h, dimanche 22 janvier.