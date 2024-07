La candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver 2030 compromise ?

Le président du comité olympique français David Lappartient (à gauche), la présidente du comité paralympique français Marie-Amelie Le Fur et le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes Laurent Wauquiez présentent la candidature de la France pour les Jo d’hiver 2030 au CIO. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

Un document essentiel à la finalisation de la candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver 2030 n'a toujours pas été signé, à quelques jours d'une échéance majeure.

Et si la candidature des Alpes françaises pour les Jeux olympiques d'hiver était retoquée ? Le 24 juillet, le Comité international olympique (CIO) devait confier aux Régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'organisation des jeux d'hiver 2030. Mais à quelques jours de l'échéance, la lettre de garantie financière engageant l'Etat n'a toujours pas été signée en raison de la situation politique instable, alors qu'elle doit pourtant figurer dans le dossier de candidature.

"Pourquoi ce document n’a-t-il pas été signé avant ? Pourquoi la Région a-t-elle attendu le dernier moment pour s’inquiéter de la non-signature de ce document ?", déplorent les élus du groupe socialiste à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'ajouter : "Le mois dernier, en commission « Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 », l’exécutif a déclaré n’avoir pas de plan B et renoncer à l’organisation des Jeux 2030 si l’Etat ne donnait pas de garantie financière dans les temps. Nous l’avions alors exhorté à travailler à des solutions alternatives en urgence. Mais le travail de plusieurs mois ne peut être rattrapé en quelques semaines…"

De son côté, la Région Auvergne-Rhône-Alpes semble être confiante puisqu'elle a d'ores et déjà convié la presse à un évènement "festif des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030 : le rêve devient réalité".