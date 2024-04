Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 avril 

Cinéma, ballet ou exposition, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les moments immanquables du week-end du 19 au 21 avril.

Holiday on Ice fête ses 80 ans

Holiday on Ice passe à Lyon. ©HolidayonIce

Le célèbre spectacle sur glace Holiday on Ice fête ses 80 ans avec son tout nouveau spectacle, Aurore. L'histoire d'une jeune femme qui s'ennui dans son monde "sans couleur, sans joie, et sans saveur" et qui un jour rencontre Adam. Le début d'une aventure riche en découverte et en amour. À cette occasion, la compagnie passe par la Halle Tony Garnier les 20 et 21 avril.

L'exposition dédiée à Sylvie Selig au macLyon

River of no Return, l'oeuvre monumentale de 140 mètres de long de Sylvie Selig est toujours exposée au Musée d'Art Contemporain de Lyon. Dans River of no Return, trois personnages s’en vont sur une rivière découvrir l’art contemporain sous toutes ses formes. Une véritable "odyssée." L'exposition offre également la possibilité aux visiteurs de découvrir d'autres oeuvres de l'artiste. Les places sont disponibles pour 9 et 6 euros et sont gratuites pour les moins de 18 ans.

Quatre chefs-d’oeuvre à (re)découvrir au cinéma

Le Docteur Jivago de David Lean (1966), Les Damnés de Luchino Visconti (1970), Le Train de John Frankheimer (1964) ou encore Le Président d’Henri Verneuil (1961). Quatre grands films à voir et revoir ce week-end à l’Institut Lumière (8e arr.) et qui ont tous un point commun : une bande originale somptueuse composée par Maurice Jarre.

Vendredi 19 avril à 18 h 30 : Le Train

Samedi 20 avril à 16 h 30 : Le Docteur Jivago

Samedi 20 avril à 20 h 15 : Les Damnés

Dimanche 21 avril à 18 heures : Le Président

Soirée Merce Cunningham à l'Opéra de Lyon

L'Opéra de Lyon rend hommage à Merce Cunningham, chorégraphe américain et maître de la danse, du 16 au 21 avril à Lyon. L'Opéra de Lyon reprend notamment Beach birds, une pièce de 1991, entrée au répertoire du ballet en 2009. Onze danseurs se produisent sur scène dans une ambiance poétique, presque onirique, comme si l'on observait des oiseaux, l'un des sujets qui passionnaient le chorégraphe. Des places sont encore disponibles entre 10 et 45 euros.

Soirée Dark 80's au Sonic

Post punk, cold wave, new wave, dark wave et EBM, les amateurs de sonorités underground peuvent se donner rendez-vous ce vendredi soir au Sonic, dans le 5e arrondissement de Lyon. Au programme, une soirée 100 % Dark 80's de 21 heures à 3 h 45 du matin en compagnie de Dj Frau Nana et Dj Bat Kev. Profitez-en, la soirée est gratuite.

