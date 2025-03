Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 14 au 16 mars 

Expo, visite, festival… Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables de ce week-end du 14 au 16 mars.

Visite guidée du TNG flambant neuf

Après deux ans de rénovation, le théâtre nouvelle génération (TNG) de Vaise (9e arr.) rouvrira ses portes le 21 mars prochain. À cette occasion, une visite guidée exclusive du théâtre flambant neuf est proposée aux Lyonnais le samedi 15 mars de 9h30 à 12h30. Les organisateurs ont prévu un grand week-end de fête et de spectacles : ateliers de théâtre, stands, musique et spectacles déambulatoires seront au rendez-vous. Pour s’y rendre, pas besoin d’inscription et la visite est gratuite. À noter également que la visite est également disponible pour les personnes à mobilité réduite.

Marché de la mode vintage à La Sucrière

Vous êtes à la recherche d’une pièce intemporelle et vue nulle part ailleurs ? Pour sa 28e édition, le marché de la mode vintage investit de nouveau La Sucrière les 15 et 16 mars, au cœur du 2e arrondissement de Lyon. 180 stands sont déjà prévus. Mode, mobilier, bijoux et upcycling vous y attendent. Des ateliers, blindtests et défilés de mode rythmeront le week-end. Ça se passe samedi et dimanche de 10 heures à 19 heures.

Comptez 7 euros pour une entrée au tarif classique et 6 euros pour les moins de 18 ans. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite.

Le Lyon Whisky Festival fait son retour

Avis aux amateurs, les 15 et 16 mars, le Lyon Whisky Festival revient au Palais de la Bourse de Lyon. De quoi passer son week-end autour du whisky et du rhum. Au programme : dégustations, masterclasses, ateliers, etc. Rendez-vous donc dans le 2e arrondissement de Lyon, de 12 heures à 19 heures samedi et dimanche.

Deux pass découverte sont proposés aux visiteurs :

Pass 1 jour : 38 euros en pré-vente (42 euros sur place) ;

38 euros en pré-vente (42 euros sur place) ; Pass 2 jours : 65 euros en pré-vente (75euros sur place) ;

Tout comme deux pass VIP (il est conseillé de venir de 11 heures à 12 heures) :

Pass 1 jour : 80 euros en pré-vente (90 euros sur place) ;

Pass 2 jours : 150 euros en pré-vente (165 euros sur place).

Grande vente de plantes

Vous souhaitez verdir votre intérieur ? Le magasin In-Sted organise sa grande vente de plantes du vendredi 14 mars au dimanche 16 mars. Plus de 150 variétés de plantes seront proposées (plantes d’intérieur, d’extérieur, ultra-fraîches, etc.) à des prix tous petits. Rendez-vous ce vendredi de 9 heures à 19 heures, puis samedi de 9 heures à 19 heures et dimanche de 10 heures à 17 heures. L’événement est gratuit, il suffit simplement de s’inscrire avant de s’y rendre.

L’expérience Van Gogh

Quoi de mieux pour finir le week-end que de se plonger dans l’univers de Van Gogh. Cette expérience immersive, déjà passée par Paris, a déjà séduit plus de 5 millions de visiteurs à travers le monde. Redécouvrez les chefs-d’oeuvre du peintre néerlandais grâce à un show numérique à 360 degrés et la dernière technologie 4K. Une expérience en réalité virtuelle est également proposée aux visiteurs et pour l’avoir découvert en exclusivité, Lyon Capitale a adoré. Les billets sont disponibles à 21 euros, mais attention, il faut bien acheter vos places avant. Rendez-vous au Pôle Pixel de Villeurbanne.

