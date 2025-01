Lyon : le TNG de Vaise rouvrira ses portes en mars

Après plus de deux ans d'absence pour travaux, le Théâtre nouvelle génération de Vaise ouvrira de nouveau ses portes au public le 21 mars.

Cela fait plus de deux ans que le TNG de Vaise était en travaux. Le 21 mars prochain le site culturel du 9e arrondissement rouvrira ses portes au public. Après trois saisons hors les murs, un week-end de festivité se tiendra du 21 au 23 mars dans l'enceinte du théâtre. L'occasion de profiter du lieu sous un autre angle et de célébrer son grand retour. Au programme, une brocante culturelle, un bar à sirops et confiseries, des stands, des ateliers et surtout des spectacles dans le lieu rénové et modernisé.

Restructuration, agrandissement de la scène...

Débutés en décembre 2022, les travaux ont permis de restructurer et d'agrandir la scène du TNG. Des sacs acoustiques et thermiques ont également été crées à chaque entrée de salle, tandis que le rideau de fer à quant à lui été supprimé.

