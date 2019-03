Que faire à Lyon ce week-end du 16 et 17 mars ?

Du monde des modèles réduits, au Printemps du cinéma, ce week-end du 16 et 17 mars conservera une certaine magie à Lyon et autour. Que faire durant ces deux jours ? Voici notre sélection.

Le monde du modèle réduit

Le 16 et 17 mars aura lieu le 3e Anse Festi modélisme. Situé à salle Ansolia impasse Lamartine à Anse, cette exposition de modèles réduits regroupera personnages historiques, paysage et pièces miniatures. L’occasion de découvrir le travail minutieux fait par de grands modélistes amateurs.

Samedi 10h - 19h, dimanche 9h - 18h, tarif : 3€ (à partir de 12 ans)

Arty Farty fête ses 20 ans

Ce week-end la célèbre association culturelle lyonnaise Arty Farty fête ses 20 ans à l’auditorium de Lyon. Du vendredi 15 au dimanche 17mars de nombreux évènements. Au programme des soirées aux sonorités électros, des ateliers pour enfants, des concerts ainsi que des conférences. Certains évènements sont déjà complets, mais il reste encore de la place pour quelques-uns, comme le concert de clôture de Arnaud Rebotini qui sera accompagné d’un ensemble orchestral. Il faudra compter 26€.

Plus d'informations sur la page dédiée

Voyage spatial

C’est un chef-d’œuvre du cinéma que propose de découvrir ou de redécouvrir l’Institut Lumière. 2001 l’Odyssée de l’espace réalisé par Stanley Kubrick sera diffusé le dimanche 17mars à 14h30. Un classique de la science-fiction à ne pas manquer.

Tarif : 7,50 € (tarif réduit 4 euros)

Vente de plantes aux profits d’une association

Samedi 16 et dimanche 17 mars aura lieu une vente solidaire de plantes et de matériel de jardinerie, 20 cours du docteur Long (69003). Tout cela au profit de l'association de protection animale lyonnaise DDF - Sans Croquettes Fixes qui vient en aide aux animaux et aux propriétaires de ces derniers.

Restaurant La Cour des Miracles, 20 cours du docteur Long, 69003 Lyon

Samedi 16 mars de 9h à 18h et dimanche 17 mars de 10h à 16h

Plus d'informations sur la page dédiée

Le salon des vins des vignerons indépendants

Du vendredi 15 au dimanche 17, Eurexpo accueille le 13e le salon des vins et des vignerons indépendants. L’occasion de venir découvrir les produits viticoles de producteur et de pouvoir échanger avec eux.

Tarif : 6€ (plus d'info sur le site)

Rester au cinéma sans jamais en sortir

C'est le Printemps du cinéma. Du 17 au 19 mars, les séances sont à 4 euros dans les salles qui participent à l'opération. De quoi faire des grands écarts cinématographiques de Ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan, Grâce à Dieu (François Ozon), Dragon Ball Super : Broly (Tatsuya Nagamine) ou Captain Marvel (Anna Boden, Ryan Fleck).