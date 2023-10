Quatre départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

Les fortes intempéries des derniers jours font peser un risque de crues sur quatre départements de l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, placés en vigilance jaune vendredi 27 octobre.

Le niveau des cours d’eau monte en cette fin de semaine dans l’Est de la région Auvergne-Rhône-Alpes après une semaine chargée sur le front des intempéries, faisant peser un risque de crues dans quatre départements. Ce vendredi 27 octobre, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance jaune.

Dans l’Ain, le niveau de la Seille, qui traverse le département, pourrait atteindre localement 4,30 m alors qu’il y a 3 jours celui-ci était enregistré à 2,20 m. Du côté de la Haute-Savoie c’est le Giffre et l’Arve qui bénéficient d’une attention particulière. Plus au Sud, en Isère, les regards se tournent sur la Romanche et l’Isère dont les débits augmentent selon VigiCrue, le service d’information de l’État sur le risque de crues des principaux cours d’eau en France.