Quand les Lyonnais attaquent aussi l’Etat pour le climat

En quelques jours, la pétition en ligne lancée par quatre ONG françaises a récolté plus de 1 500 000 signatures. Un engouement sans précédent auquel les Lyonnais n’ont pas manqué de se noter présents.

Après les plusieurs marches pour le climat organisées partout en France, les associations ont décidé de passer à la vitesse supérieure : une pétition en ligne visant à attaquer l’Etat français pour "inaction climatique". A l’origine, quatre ONG : La Fondation pour la nature et l’homme, GreenPeace France Notre Affaire à Tous et Oxfam France qui ont déposé mardi 18 décembre un recours en justice. La pétition en ligne ouverte à cette occasion a littéralement explosé les records. En 48 heures, elle a récolté plus d’un million de signatures. A l’heure où nous publions cet article, la pétition a été signée à plus de 1 500 000 reprises. C’est la pétition en ligne la plus virale de France, avant même la pétition contre la loi travail, et plus récemment, celle contre la hausse des carburants.

"Les choses avancent, mais pas assez vite"

Pour Eloïse, une lyonnaise à l’origine des marches pour le climat, c’est une réaction très encourageante pour la suite : "Il y a une prise de conscience de tous les citoyens, ça montre que les choses bougent, et ça donne de l’espoir pour l’avenir." Pour la jeune femme, la pétition fait écho à de vraies convictions. "Je ne pense pas que ce soit un effet de mode. On l’a constaté lors des marches pour le climat et des réunions. D’ailleurs on a peiné à trouver des lieux assez grands pour accueillir tout le monde. Et beaucoup des gens présents n’étaient absolument engagés avant. Ils voulaient simplement agir, parce qu’ils se rendent compte de l’urgence de la situation." Si le président de la République a répondu à la pétition lancée par les Gilets Jaunes contre la hausse des carburants, il ne s’est pas encore exprimé quant à cette marée de signatures en faveur du climat. "Evidemment, on va être très attentif à sa réponse, en espérant qu’il y en ait une. Mais au-delà de ça, ce sont surtout des actions que nous attendons. Les choses avancent, certes, mais pas assez vite", regrette la jeune Lyonnaise. Prochaine étape pour elle, un événement organisé le 27 janvier prochain. "On ne sait pas encore exactement quelle forme cela prendra, nous en parlerons en début d’année. Mais sans rien faire, sans communiquer, nous avons énormément de demandes de gens qui veulent connaître les prochaines marches à suivre. Je suis plutôt optimiste !"

Quand les idoles parlent aux citoyens

A la communication, une vidéo virale visionnée à plus de 215 000 reprises sur Youtube. Comédiens, acteurs et youtubeurs se succèdent et défendent la cause climatique : Juliette Binoche, Marion Cotillard, Abd Al-Malik, Guillaume Meurice ou encore McFly et Carlito se côtoient pour exposer pourquoi selon eux il est urgent et indispensable d’agir. "Quand nos parents nous disent d’agir, on peut avoir envie de ne pas les écouter. Mais quand ce sont les idoles qui parlent, ça a forcément plus d’impact", se réjouit Eloïse.