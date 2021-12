Qualité de l'air à Lyon : une application propose des prévisions sur la pollution

Air to go, l'application de l'agence chargée de mesurer la qualité de l'air en région Auvergne-Rhône-Alpes, lance un nouveau service : la prévision de la concentration en polluants.

Lancée il y a 6 ans, l'application "Air to go" informe les Lyonnais de la qualité de l'air, avec une précision rue par rue. Depuis le 15 décembre, l'application propose une nouvelle fonctionnalité : des données de prévision horaires pour chaque polluant. Les utilisateurs pourront consulter ces prévisions pour organiser leur emploi du temps, et leurs activités, sur le modèle des prévisions météorologiques. L'agence publie les taux des particules fines PM10 et PM2,5, de l'ozone et du dioxyde d'azote.

L'application va également annoncer les restrictions en cours sur le territoire, en cas d'épisode de pollution, et dispenser des conseils à suivre lors de ces épisodes.