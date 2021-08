Projet de tram T10 entre Lyon et Vénissieux : soirée d'ouverture de la concertation ce mardi soir

La nouvelle ligne de tram T10 reliera la gare de Vénissieux et Lyon-Gerland en passant par le centre de Saint-Fons à l'horizon 2025. Une soirée d'ouverture de la concertation est organisée ce mardi 31 août, en ligne, à partir de 18h30.

Le T10, c'est quoi ? Cette nouvelle ligne de tram reliera, à l'horizon 2025, la gare de Vénissieux à Gerland (Lyon 7e), en passant notamment par le centre de Saint-Fons. Avec un temps de trajet d'environ 25 minutes.

Le tracé de la future ligne de tram T10, entre la Gare de Vénissieux et Gerland (Lyon 7e). @Sytral

"C'est une ligne de tram essentielle pour l'agglomération car elle dessert les périphéries. Il est important que tout ne passe pas que par le centre-ville (de Lyon). Passer de Gerland à la gare de Vénissieux et desservir Saint-Fons, c'est essentiel. D'abord pour les habitants, notamment les quartiers populaires de Saint-Fons qui n'avaient aucune ligne forte de transport, ça va aussi améliorer les déplacements pour le sud du 7e arrondissement de Lyon et pour Vénissieux. Mais c'est aussi important pour l'économie, pour le port Edouard-Herriot, pour la vallée de la Chimie et pour mieux desservir les établissements scolaires, notamment le nouveau collège à Vénissieux", explique Bruno Bernard, le président du Sytral.

A Saint-Fons, le maire l'avait longuement confié à Lyon Capitale lors d'un entretien sur la transformation de Saint-Fons à retrouver ici, il est ravi de l'arrivée de ce tramway. "Le T10, c’est plus qu’un transport en commun, c’est un levier de transformation urbaine. L’arrivée de ce tram va contribuer à modifier le visage de la ville. La nouvelle ligne de tram est accompagnée du REV (réseau express vélo) qui va apaiser la ville", explique Christian Duchêne, le maire divers gauche de la commune.

Deux variantes du tracé soumises à la concertation

Le T10 a le droit à sa concertation, pendant deux mois, entre le 23 août et le 23 octobre. A Vénissieux, deux variantes du tracé sont notamment soumises à la concertation. "Il nous manque encore quelques études de flux. Sur la rue Emile Zola, nous avons un gros collecteur d’eau. On abandonnera après la concertation une variante. On ne voulait pas se priver pendant la concertation d’une variante, on préfère travailler sur les deux", explique Michèle Picard, la maire communiste de Vénissieux.

La soirée d'ouverture de la concertation a lieu ce mardi soir, mardi 31 août, de 18h30 à 20h30 en visioconférence.

Vous pouvez vous connecter sur Zoom au lien suivant : https://us02web.zoom.us/j/83578160195 (Lien externe) Des élus du SYTRAL, de la Métropole de Lyon et des communes de Vénissieux, Saint-Fons et Lyon 7ème seront présents.

