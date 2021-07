Projet A46 Sud près de Lyon : la réunion publique, perturbée par des opposants, a été annulée

La réunion publique de ce jeudi sur le projet d'élargissement de l'A46 Sud a finalement été annulée après avoir été perturbée par des opposants.

Jeudi 1er juillet à 19h à Communay, dans la Métropole de Lyon, devait se tenir une réunion publique dans le cadre de la concertation publique du projet d'élargissement de l'A46. Toutefois, la présence d'une cinquantaine d'opposants au projet à la salle des fêtes de Communay aurait dissuadé les participants à venir, "perturbant ainsi la tenue d'un temps démocratique".

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a, de fait, décidé d'annuler la réunion.

Celui-ci rappelle que "cette concertation visait à donner le meilleur niveau d'information sur ce projet pour en saisir les enjeux et les objectifs et permettre l'expression des riverains, des associations, des élus, des automobilistes... et plus largement des citoyens pour éclairer de leur avis l'action des porteurs de projets".

La concertation se poursuivra quoiqu'il en soit jusqu'au 28 septembre 2021 comme prévu.

La concertation publique, ouverte le 29 juin dernier, a pour sujet l'élargissement à 2x3 voies (contre 2x2 voies actuellement) du sud de l'A46 (qui dessert dix communes de la Métropole) sur 16km, mais aussi l'aménagement du nœud de Manissieux avec l'autoroute A43. Plus d'informations sur le projet sont disponibles ici.

Une vingtaine de rencontres doivent être organisées pour permettre aux habitants et usagers d'échanger avec Autoroute du Sud de la France (ASF) et les services de l’État chargés du projet. La dernière réunion publique aura lieu le 27 septembre, à Saint-Symphorien-d’Ozon (au nord de Communay). La prochaine réunion publique se tiendra à Bron, le mardi 6 juillet à 19h. L'agenda des réunions est consultable ici.

Lire aussi : "Près de Lyon : ouverture d’une concertation publique autour de l’élargissement de l’A46 Sud"