Proche de Lyon : un appartement en feu à Bron

C’est avenue de Saint-Exupéry à Bron que l’appartement d’un immeuble a pris feu aujourd’hui aux alentours de 12 h 30.

Après avoir été la victime de voitures brulées dans la nuit de samedi à dimanche, Bron voit à nouveau des flammes dans sa ville. C’est au premier étage d’un immeuble qu’un incendie s’est déclaré dans un appartement avenue de Saint-Exupéry, vers 12 h 30.

Il faudra une quinzaine de pompiers, quatre engins de Genas et de Saint-Priest ainsi qu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes pour venir à bout des flammes, rapporte Le Progrès. L'occupant des lieux a été transporté à l'hôpital mais il ne risque rien. On ne sait pas pour le moment l’origine de l’incendie, même si l’insalubrité du domicile semble être l’hypothèse la plus favorable.