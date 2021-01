Proche de Lyon : incendie dans un garage de 70 m2 à Colombier-Saugnieu

(Photo by PHILIPPE MERLE / AFP)

Un incendie détruit un garage de 70 m² dans l'après-midi à Colombier-Saugnieu, commune à l'est de Lyon.

C'est à environ 15 h 15 aujourd'hui qu'un incendie a détruit un garage de 70 m² à Colombier-Saugnieu, non loin de la Gare TGV Lyon-Saint-Exupéry, explique le Progrès. Ce sont cinq véhicules des casernes de Colombier-Saugnieu, Pusignan ainsi que Saint-Priest qui ont été déployés sur place afin d'éteindre des flammes de plus en plus importantes.

Des cartons, des meubles et des bouteilles de gaz étaient stockés dans le garage. Heureusement, ces dernières n'ont pas été touchées par les flammes. La maison, proche du garage, a été épargnée par l'incendie. Un voisin a été pris en charge par les secours après avoir inhalé l'épaisse fumée. Selon les propriétaires, le feu aurait démarré après un court-circuit.