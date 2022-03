Des opérations d’élagage et des interventions sur les lignes aériennes de contact seront réalisées sur les infrastructures des lignes de tramways T1, T2, T4, T5 et T6 les soirs des dimanches 20 et 27 mars. À partir de 20h30, la circulation de ces lignes sera très perturbée, voire arrêtée.

Les opérations de maintenance à venir sur plusieurs lignes de tramways du réseau TCL les soirs des 20 et 27 mars laissent déjà présager d’une soirée galère pour les usagers des trams T1, T2, T4, T5 et T6. Afin de mener à bien "des opérations d’élagage, et des interventions sur les lignes aériennes de contact" la circulation de ces lignes de transport va être modifiée de manière importante. Des bus relais seront mis en place pour assurer les liaisons arrêtées.

T1 : La ligne circulera uniquement entre Liberté et IUT Feyssine

Dernier départ d’IUT Feyssine direction Debourg : 20h52 ;

Dernier départ de Debourg direction IUT Feyssine : 21h00.

T2 : La ligne ne circulera pas en soirée

Dernier départ d’Hôtel de Région Montrochet direction Saint Priest Bel-Air : 21h02 ;

Dernier départ d’Hôtel de Région Montrochet direction Porte des Alpes : 21h47 ;

Dernier départ de Saint-Priest Bel-Air direction Hôtel de Région Montrochet: 20h44 ;

Dernier départ de Saint-Priest Bel-Air direction Porte des Alpes : 22h02.

T4 : La ligne sera en arrêt d’exploitation à partir de 20h30

Dernier départ de La Doua Gaston Berger direction Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h36 ;

Dernier départ Hôpital Feyzin Vénissieux direction La Doua Gaston Berger : 21h24 ;

Dernier départ Gaston Berger terminus exceptionnel Part-Dieu Villette : 21h22.

T5 : La ligne sera en arrêt d’exploitation à partir de 21h10

Dernier départ de Grange Blanche direction Parc du Chêne : 21h50 ;

Dernier départ de Grange Blanche direction Eurexpo : 21h12 ;

Dernier départ Eurexpo > Grange Blanche : 21h40.

T 6 : La ligne sera limitée dans un premier temps à Mermoz Pinel, puis circulera ensuite uniquement entre Debourg et Beauvisage CISL

Dernier départ de Debourg direction Hôpitaux Est : 21h30 ;

Premier départ de Debourg direction Beauvisage : 22h10 ;

Dernier départ d’Hôpitaux Est direction Debourg : 21h40 ;

Premier départ de Beauvisage CISL direction Debourg : 22h23 ;

Avant la mise en place des bus relais, la ligne effectuera un terminus exceptionnel à Mermoz Pinel Premier départ de Debourg direction Mermoz Pinel : 21h50

Dernier départ d’Hôpitaux Est direction Mermoz Pinel: 21h54.

Plus d'informations ici sur le site des TCL.