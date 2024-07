Près de Lyon : une famille de trois enfants menacée d'être mise à la rue, un collectif se mobilise

Une famille avec trois enfants est menacée d'être expulsée d'un logement social vide destiné à la destruction à Vénissieux. Un collectif se mobilise.

Le collectif DAL, Droit au logement 69 organise un rassemblement jeudi 18 juillet à Vénissieux pour alerter sur l'expulsion et la remise à la rue d'une famille avec trois enfants âgés de 9,4 et 2 ans. La cadette a été diagnostiquée asthmatique et est régulièrement hospitalisée.

Une expulsion prévue jeudi 18 juillet

Arrivés en France en 2021, les parents de ces enfants, Ali et Nabila, ont été victimes d'un marchand de sommeil qui leur a loué un logement social sous faux contrat en échange d'argent indique le collectif DAL 69.

En septembre 2021, ils ont été expulsés de ce logement et hébergés dans une chambre d'hôtel depuis plus d'un an. En janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a enjoint la préfecture du Rhône d'assurer leur hébergement avant le 6 février 2023 indique le collectif, qui précise qu'un recours est en cours pour faire appliquer cette décision de justice.

La famille vit actuellement dans un logement situé à Vénissieux, dans un appartement du bailleur social ICF, dont les anciens locataires ont été relogés, "parce que l'immeuble est destiné à la démolition", explique le collectif DAL qui précise que le bailleur procède à l'expulsion de la famille, qui devrait avoir lieu jeudi 18 juillet.

"Nous demandons, avec cette mobilisation, que la préfecture, chargée de

leur hébergement, leur trouve une place d'hébergement. En attendant, qu’ils ne soient pas expulsés et qu’ils puissent rester dans l’appartement jusqu’à la date de la démolition, prévue pour 2025 même si nous n'avons trouvé aucun permis de démolition déposé, le temps de trouver une meilleure solution", indique le collectif DAL 69.