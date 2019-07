Près de Lyon : une course nocturne dans un labyrinthe avec des zombies

L’événement “Run from The Dead” propose de plonger à corps perdu dans une course d’orientation nocturne dans un labyrinthe de… 30 000m2 en plein champ de maïs. Le but du jeu est de ressortir « vivant » en moins d’une heure tout en ayant atteint certaines balises. La course aura lieu les 13 et 14 septembre prochains à Valence entre 18h et 2h du matin.

"Promenons-nous dans les bois, pendant que les zombies n’y sont pas" peut-on lire sur la page Facebook de l’événement. Les participants, carte et lampes de poche en main, auront la possibilité de se mettre dans la peau de leurs héros de séries bien connues le temps d’un week-end dans le labyrinthe de Charmes-sur-Rhône, à 10 kilomètres environ de Valence.

Par équipes allant jusqu’à cinq participants, les joueurs du côté survivants devront veiller à préserver leurs deux ceintures de vie et rallier plusieurs balises. Selon le parcours, la difficulté est plus ou moins grande, tout comme le nombre de points que peuvent rapporter la balise. Dans le cas de figure où le joueur perd ses deux vies, la course continue quand même avec des points de pénalité. À l’inscription, vous pouvez choisir votre camp : celui des survivants ou celui des zombies.

Le tarif, lui aussi, change comptez une dizaine d’euros pour un zombie et 30 euros pour un survivant. À noter que les zombies devront passer par la case maquillage avant de faire l'expérience, l'arrivée 30/45 minutes avant est largement conseillée.