Une coupe du monde décalée et farfelue est organisée les 24 et 25 septembre par le Radiant-Bellevue et l'espace Gerson à Caluire-et-Cuire.

"Fantaisiste, farfelue et (presque) fair-play", ainsi est qualifiée la coupe du monde d'improvisation théâtrale qui se tient au Radiant-Bellevue les 24 et 25 septembre, à 20 heures chaque soir. Il s'agit de la deuxième édition.

Quatre équipes de deux comédiens et comédiennes vont s'affronter. Chaque équipe représente une "nation imaginaire", avec sa devise, son drapeau, son mode de vie et ses costumes imaginés par les comédiens et comédiennes. Défiées par un maître de cérémonie et scrutés par un arbitre, les équipes enchaîneront des improvisations, entrecoupées d'interactions avec le public. Le public votera à poing levé pour son équipe préférée.

Les quatre équipes sont composées de comédiens et comédiennes spécialisés dans l'improvisation : Edeline Blangero & Ismael Habia, Christelle Delbrouck & Fabien Strobel, Melinda Nouette & Thierry Bilisko et Jeanne Chartier & Julie Gallibert.



Des places sont encore disponibles pour les deux soirées, il est également possible de prendre un pass pour les deux soirées. L'accès est conditionné à la présentation d'un pass sanitaire et le port du masque est obligatoire.