Près de Lyon : une cellule prend feu à la maison d’arrêt de Corbas

Ce mercredi 24 août, un incendie s’est déclaré à la maison d’arrêt de Corbas. Un détenu a été blessé.

Aux alentours de midi, un feu s’est déclaré dans une cellule de la maison d’arrêt de Corbas. Selon le Progrès, 23 pompiers et six véhicules se sont rendus sur place dans le but de maîtriser l’embrasement, déjà éteint lors de leur arrivée. Un détenu a été légèrement blessé et pris en charge par les secours.

