Près de Lyon : un policier légèrement blessé dans une émeute

Trois jeunes hommes ont été arrêtés en début de semaine à Vénissieux après une émeute urbaine.

Trois jeunes vénissians âgés 17 à 18 ans (respectivement 12, 15 et 19 faits au casier judiciaire) ont été identifiés et interpellés mardi et mercredi grâce aux vidéosurveillances après qu’ils ont lancé, en compagnie d’une trentaine d’individus, des projectiles sur des policiers. Ces derniers intervenaient pour rétablir de l’ordre lors d’une émeute. Deux suspects ont reconnu leur présence lors de l’émeute et avoir déplacé un container enflammé au milieu de la chaussée, mais ont nié le jet de projectiles. Le troisième a nié l’ensemble des faits. Deux d’entre eux ont été présentés au parquet mardi et laissés libres avec ouverture d’information. Le dernier sera présenté au juge ce jeudi.