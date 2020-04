Près de Lyon : un homme arrêté pour trafic de stupéfiants durant le confinement 

Le suspect a été arrêté avec 1,96 gramme de résine de cannabis et de 3770 euros en espèce.

Le 2 avril dernier vers 17h30, un Vénissian de 21 ans a été interpellé lors d’une opération de contrôle du respect des mesures de confinement alors qu’il circulait dans sa voiture malgré une suspension de son permis de conduire et sans assurance. Il était en possession de 1,96 gramme de résine de cannabis et de 3770 euros en espèces. La perquisition à son domicile amenait la découverte de 6190 euros et 7, 57 grammes de cocaïne. Il a reconnu les délits routiers et a indiqué que la drogue était pour sa consommation personnelle sans pouvoir toutefois justifier la provenance de l’argent. Il a été laissé libre avec une convocation par officier de police judiciaire pour le mois de septembre prochain.