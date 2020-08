Près de Lyon : un dépistage préventif Covid-19 pour les habitants de la vallée du Gier

Ce dépistage gratuit va être organisé les 26 et 27 août à Saint-Chamond dans la Loire.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et la Préfecture de la Loire vont organiser une opération de dépistage préventif et gratuit, destiné particulièrement aux personnes âgées de 15 à 40 ans, le mercredi 26 et le jeudi 27 août à Saint-Chamond. Une décision prise alors qu' une “recrudescence des contaminations au Covid-19 sur l’ensemble du territoire national a été constatée sur le territoire national”, explique l'ARS. Le département de la Loire enregistre également une augmentation du nombre de personnes atteintes par le Covid-19, avec un taux d’incidence de 15,2 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 3 %.

“Cette campagne de dépistage préventive s’inscrit en amont de la rentrée, dans le cadre des retours de vacances et de la fréquentation possible de zones de circulation du virus par les habitants et dans le cadre d’une augmentation du nombre de cas repérés dans le secteur du Gier, la transmission du virus ayant été favorisée lors de l’organisation de différents évènements”, explique l'agence se santé.

Le test sera réalisé sans prescription médicale et pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Les dépistages seront organisés les mercredi 26 et jeudi 27 août de 11h à 19h, au Château du Jarez - 11, rue Benoît ORIOL à Saint-Chamond. Les inscriptions seront possibles les 24-25 et 26 août, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h au 04 77 31 05 10.

“L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture encouragent fortement les habitants à participer à ce dépistage gratuit. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation du virus dans le département”, écrivent les services de l'état.