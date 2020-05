Près de Lyon : un chasseur tué accidentellement par son père

Un viticulteur du beaujolais âgé d'une trentaine d'années a été mortellement touché alors qu'il chassait des renards avec son père.

Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, un homme de 31 ans, viticulteur de profession, a été retrouvé mort ce jeudi dans un bois de la commune de Fleury. La victime a été touchée par balles au cou et n'a pu être ramenée à la vie. D'après le Progrès, il sera parti chasser le renard avec son père. Ce dernier lui aurait tiré dessus accidentellement dans des circonstances qui restent à éclaircir. Une enquête a été ouverte par le parquet de Villefranche-sur-Saône. De son côté, la fédération de chasse du Rhône et de la métropole de Lyon a “rappelé qu’en cette période printanière la chasse est fermée et que seule la destruction des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts peut être autorisée dans le respect d’un cadre réglementaire strict."