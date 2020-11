Près de Lyon : un ado fait 1262 euros de courses et part sans payer

Un adolescent a été interpellé ce vendredi 6 novembre au soir alors qu'il partait sans payer après avoir fait de nombreuses courses dans un supermarché de Vénissieux, près de Lyon.

Un garçon de 14 ans a tenté de partir sans payer après avoir fait des achats dans une grande surface de Vénissieux ce vendredi 6 novembre au soir, peu avant la fermeture du magasin. L'histoire pourrait être anodine s'il ne s'agissait pas de courses d'une valeur totale de 1262 euros, précise Le Progrès. Elle pourrait également faire sourire s'il ne s'agissait pas non plus d'un adolescent sans domicile fixe. Après avoir tenté de passer à la caisse comme si de rien n'était, le garçon a été repéré par les vigiles du supermarché. Il a été emmené par la police et placé en garde-à-vue.