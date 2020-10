Près de Lyon : tout ce qu'il faut savoir sur l'académie de tennis à côté du Parc OL

22 courts de tennis, 1 court central de 1500 places, un immense complexe de tennis va voir le jour à côté du Parc OL, à Décines. L'académie de tennis créée par Thierry Ascione et soutenue par Jo-Wilfried Tsonga devrait ouvrir en septembre 2022.

Un nouveau projet d'envergure à Décines. En attendant l'Arena de l'OL, espérée en 2023, une académie de tennis va voir le jour au sein d'OL Vallée, à côté du Parc OL, en septembre 2022.

Le site de 3,5 hectares comptera 22 courts de tennis en dur et en terre battue (14 outdoor et 8 indoor), 1 court central de 1500 places, 4 terrains de padel indoor et une piscine extérieure semi-olympique. Un projet créé par Thierry Ascione et soutenu par Jo-Wilfried Tsonga.

Outre le sport, un campus étudiant avec internat de 90 lits va sortir de terre. Une cafétéria, un bar-restaurant avec une terrasse panoramique et un pro-shop spécialisé (300m²) seront également construits.

Ouverture prévue en septembre 2022

"Nous sommes particulièrement fiers de l’arrivée de la All In Academy à proximité immédiate des installations de l’Olympique lyonnais, explique Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Ce magnifique projet porté par Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione vient renforcer la dynamique d’OL Vallée et rentre parfaitement dans nos objectifs communs de soutien aux jeunes talents sportifs et de recherche permanente de l’excellence."

Cette académie de tennis doit voir le jour en septembre 2022.

