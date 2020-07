Grand Lyon : début de la concertation sur l’Arena de l’OL

La métropole Grand Lyon met en place dès aujourd’hui et jusqu’au 15 octobre 2020 une concertation publique sur la construction de l’Arena de l’OL. Le projet vise à accueillir quelques 16 000 personnes et entre 80 à 120 manifestations par an.

La métropole de Lyon vient d’engager une concertation publique de trois mois sur la construction d’une salle aréna à Décines-Charpieu, à coté du Groupama Stadium. Le projet, mené et financé par l’Olympique lyonnais et dont la livraison serait prévue en 2023, devrait accueillir sur quatre étages près de 16 000 personnes lors de manifestations diverses : spectacles, concerts, rencontres sportives et séminaires d’entreprises.

Pensée sur le terrain d’une friche industrielle ABB en voie de dépollution, cette Arena compléterait la transformation du quartier qui comporte déjà, outre le stade de l’OL livré en 2016, un hôtel, des bureaux, un pôle de loisir et un autre autour de la santé et du sport.

La construction de cette nouvelle infrastructure nécessite cependant de faire évoluer le plan local de l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H). En cela, la métropole de Lyon doit organiser une concertation publique.

Dès aujourd’hui, il est possible de consulter le dossier de consultation sur le site de la métropole ou dans les mairies d’arrondissements de Lyon et celles de la métropole. Tous les habitants de Lyon et de la métropole peuvent émettre un avis sur ce projet. Pour cela, des cahiers de concertation seront disponibles dans toutes les mairies ainsi qu’à l’Hôtel de la métropole et il est possible d’envoyer un avis par courrier à la métropole. Enfin, les concertations peuvent aussi être envoyées par courriel électronique à la métropole Grand Lyon, au garant de la Commission nationale du débat public ou à l’Olympique lyonnais en charge du projet.

À compter du 15 octobre prochain, les avis recueillis seront étudiés et synthétisés avant d’être présentés devant le conseil métropolitain pour une délibération. Un deuxième temps d’enquête publique serait alors prévu au premier semestre 2021.