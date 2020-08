Près de Lyon : spectacle gratuit du groupe de danseurs Pockemon Crew ce samedi

Le célèbre collectif de danseurs hip-hop lyonnais, Pockemon Crew, se produit pour un show inédit ce samedi 29 août à 17h, à Vénissieux et gratuitement.

Les danseurs de Pockemon Crew vont présenter leur dernier projet, créé pendant le confinement, « Pockemon Crew and friends / hors les murs », à 17h, sur la scène de la salle Joliot-Curie, à Vénissieux.

Le spectacle d’une heure mêle danse, humour et slam. Les membres de la compagnie retracent leur parcours et leurs aventures avec plusieurs artistes locaux qu’ils ont croisés au cours de leur carrière. Il est accessible aux enfants de plus de 7 ans. Le show est gratuit.

Le port du masque reste obligatoire dans la salle Joliot-Curie, accessible via le T4, arrêt Joliot-Curie.