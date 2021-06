Près de Lyon : Saint-Fons expérimente une navette électrique

Du 7 au 19 juin, une navette 100 % électrique est testée dans la ville de Saint-Fons, en partenariat avec Transdev, groupe français de transports.

Une nouveau type de transport, entièrement électrique, va pointer le bout de son nez à Saint-Fons. Du 7 au 19 juin, une navette va parcourir les quartiers Arsenal, Clochettes et le centre-ville du lundi au samedi. Appelé "Bluebus", ces navettes ont été produites à Quimper et sont équipées d'une batterie avec une autonomie de 140 à 180 kilomètres. Elles sont climatisées et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour le maire, Christian Duchêne (DVG), cette expérimentation s'inscrit dans une volonté de "transformation et d’apaisement pour le quotidien des habitants de Saint-Fons."