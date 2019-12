Près de Lyon : les chauffeurs routiers bloquent l'A7

L'A7 en direction de Chasse-sur-Rhône est bloquée cet après-midi par les chauffeurs routiers qui protestent contre la hausse des taxes sur le carburant.

Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les chauffeurs routiers ont bloqué une partie de l'autoroute A7, dans le sens sud-nord, à hauteur de Chasse-sur-Rhône, près de Lyon. Un second barrage filtrant devrait bloquer le trafic routier au niveau du péage de Limas sur l'A6, avant la bifurcation vers Fourvière.

Cette situation pourrait durer une partie de l'après-midi et continuer à engorger le trafic lyonnais déjà fortement perturbé par les grèves SNCF prévues ce week-end.

Un itinéraire de substitution pour éviter les blocages

Bison Futé invite les conducteurs à éviter le secteur de Chasse-sur-Rhône en quittant l'A7 à Valence Sud pour suivre la direction de Grenoble en passant par l'A49 avant de poursuivre au Nord de Grenoble en suivant l'A48 et l'A43. A noté que cet itinéraire de substitution entraîne un trajet plus long et plus coûteux en frais de péage.

Des actions similaires étaient prévues partout en France pour manifester leur mécontentement quant à la hausse des taxes sur le carburant qui entraîneraient une perte de compétitivité des transporteurs français par rapport à leurs voisins européens.