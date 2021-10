Près de Lyon : le tribunal administratif annule l'autorisation d'exploitation d'un entrepôt à Sarcey

Dans une décision du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon annule l'autorisation environnementale délivrée à la société Argan pour l’exploitation d’un entrepôt logistique situé sur la commune de Saint-Romain à Sarcey.

La société Arcan ne pourra pas construire sa plateforme logistique comme elle l'avait prévu à Saint-Romain à Sarcey. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté autorisant le projet, selon une information du tribunal administratif, publiée par Rue89Lyon . Cet arrêté du 3 janvier 2020 du préfet du Rhône délivrait à la société Argan une autorisation environnementale unique pour la création de cet entrepôt.

Le tribunal avait été saisi par deux associations de défense de l’environnement et un riverain. "Les travaux autorisés entraineront la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aire de repos de trente-deux espèces protégées, ainsi que la destruction et la perturbation de sept espèces protégées de reptiles et d’amphibiens, dont le Triton crêté", a reconnu le tribunal administratif.

Les bénéfices avancés par la société comme la création d'emploi, la réduction des gaz à effet de serre par la limitation du temps de trajet des marchandises et l'intérêt général de la production de médicaments, n'ont pas été suffisants pour l'autorité judiciaire.