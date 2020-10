Près de Lyon : la Foulée vénissiane annulée

La 41ème édition de la Foulée vénissiane, prévue les 21 et 22 novembre, a été reportée en 2021.

Les annulations s'enchaînent. Après le Salon de l'Escalade et le Salon Epoqu'Auto, au tour de la Foulée vénissiane d'être reportée à 2021. Alors qu'elles devaient avoir lieu les 21 et 22 novembre dans les rues de Vénissieux, ces foulées n'ont pas tenu le choc face à la cadence infernale imposée par l'augmentation des cas positifs au Covid-19 dans la région. On ne peut plus présente, la crise sanitaire a donc eu raison d'un énième évènement.

Avec le passage de la Métropole de Lyon en état d'alerte maximale depuis samedi et les mesures à respecter pour l'organisation d'une telle manifestation (qui avait attiré près de 5000 personnes sur deux jours l'an dernier), la ville de Vénissieux, l'Office municipal du sport et l'AFA Feyzin-Vénissieux ont choisi, pour le bien de tous - participants comme bénévoles - de tout annuler.

« Par sécurité, et malgré les strictes mesures sanitaires envisagées sur l'évènement, les co-organisateurs préfèrent rester prudents pour éviter tout risque de propagation du virus », expliquent les organisateurs.