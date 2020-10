Coronavirus : le Salon de l'Escalade annulé à Lyon

Escalade. Crédits : Cedric Meleard via Flickr

L'édition 2020 du Salon de l'Escalade n'aura finalement pas lieu, la faute à la crise sanitaire qui touche Lyon et sa région.

La deuxième édition du Salon de l'Escalade, qui devait se dérouler au Double Mixte de Villeurbanne du 20 au 22 novembre, vient d'être officiellement annulée, comme l'indique le site officiel de l'évènement. La situation critique que traverse le pays et, notamment, le passage de la région lyonnaise au niveau d'alerte maximum, obligent les organisateurs à mettre un terme à leur projet.

« La récente et très rapide dégradation de la situation sanitaire en France et dans le monde, ainsi que les contraintes induites, l'emportent désormais sur une volonté de maintenir coûte que coûte un rassemblement en lieu clos et qui réunit, trois jours durant, un grand nombre de personnes issues de zones géographiques multiples, ce qui relèverait d'une certaine irresponsabilité de notre part » explique Eric Hatesse, l'organisateur du Salon.

Rendez-vous est pris pour novembre 2021

Cette deuxième édition est donc reportée à l'an prochain et les passionnés d'escalade sont attendus au tournant pour novembre 2021.

D'ici là, peut-être que les conditions seront plus favorables au bon déroulement de ce Salon qui avait connu un franc succès l'année passée, lors de son inauguration, au travers de ses expositions, projections, séances de dédicaces, ateliers pratiques, conférences, débats et autres activités en tout genre.