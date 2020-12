Près de Lyon : la factrice volait les colis

Une factrice a été surprise en flagrant délit de détournement de colis de La Poste ce jeudi 10 décembre sur la plateforme de tri de Bourgoin-Jallieu, près de Lyon. Elle aurait volé une quinzaine de colis depuis novembre.

Depuis plusieurs semaines, des colis disparaissaient mystérieusement à La Poste de Bourgoin-Jallieu, près de Lyon. Le mystère a pris fin ce jeudi 10 décembre, explique Le Dauphiné Libéré. Soupçonnant des vols, la direction de l'entreprise a décidé de mener sa propre enquête en intégrant un traceur GPS dans un colis.

Celui-ci était censé se trouver à sa place, dans la plateforme de tri, immobile. Mais le traceur GPS indique que le colis bouge, et quitte même les lieux dans une fourgonnette jusqu'à une adresse de Saint-Quentin-Fallavier, à quelques kilomètres de là. La Poste contacte alors les gendarmes de La Verpillère, qui prennent le colis en filature et interpellent son nouveau propriétaire dans la foulée. Celui-ci n'est autre que l'ex-compagnon d'une factrice de La Poste. Cette dernière est également interpellée quelques instants plus tard.

La factrice serait responsable d'une quinzaine de vols depuis le mois de novembre. Elle choisissait ses colis en fonction de leur volume ou des étiquettes ou photos laissant deviner leur contenu. Elle chargeait ensuite les colis choisis dans la camionnette de La Poste sans les flasher, faisant ainsi croire qu'ils se trouvaient toujours dans la plateforme de tri, et partageait son butin avec son ex-compagnon. Certains objets étaient revendus. Ainsi, elle aurait détourné de nombreux appareils électroniques, pour certains coûteux. Les deux accusés ont été remis en liberté ce vendredi 11 décembre après avoir été entendus. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Bourgoin-Jallieu. Les policiers doivent maintenant partir à la recherche des destinataires légitimes des colis détournés, pour leur rendre les objets volés par la factrice.