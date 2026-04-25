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Un grave accident de la route fait cinq blessés, dont une jeune femme en urgence absolue à Vénissieux. © Tim Douet

Près de Lyon : un grave accident de la route fait cinq blessés, dont une jeune femme en urgence absolue

  • par Corentin Lucas

    • Un violent accident de la route s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi à Vénissieux, faisant plusieurs blessés, dont une victime grièvement touchée.

    Le choc est survenu vers 5h30, ce samedi 25 avril. À proximité de la place Henri-Barbusse, à Vénissieux, deux véhicules se sont violemment percutés. Plusieurs jeunes ont été blessés dans la collision.

    Lire aussi : Près de Lyon : une passante et un mineur blessés lors de tirs, deux suspects recherchés

    Une victime en urgence absolue

    Parmi les cinq personnes prises en charge par les secours, une jeune femme de 19 ans a été grièvement blessée. Transportée à l’hôpital en urgence absolue, son état suscite une vive inquiétude.

    Les quatre autres victimes, trois femmes âgées de 18 à 23 ans et un homme de 26 ans, ont toutes été évacuées en urgence relative. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes précises de cet accident, ainsi que la position exacte de la jeune femme en urgence absolue dans le véhicule.

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