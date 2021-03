Près de Lyon : il veut récupérer une voiture volée, les voleurs arrivent avec une kalachnikov

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Un homme a donné, ce dimanche, à Vénissieux, rendez-vous aux individus ayant mis en vente la voiture volée de son beau-frère. Ils sont arrivés encagoulés et armés.

Un homme a pris de gros risques pour tenter de récupérer la voiture volée de son beau-frère. En scrutant les réseaux sociaux, ce dimanche 28 février, il est tombé sur la mise en vente du véhicule dérobé le matin même. Dans la foulée, un rendez-vous a été fixé aux vendeurs, à Vénissieux et la police prévenue.

Deux personnes encagoulées se sont présentées au rendez-vous, dans un autre véhicule, avec une arme de type kalachnikov à l'intérieur, rapporte Le Progrès. La personne qui a organisé la rencontre s’est empressée de fuir en voiture, suivie par les deux autres. Ces derniers ont été interceptés et arrêtés par la police.

Une perquisition a été menée, le passager de la voiture disposait d’un fusil d’assaut et de munitions et la voiture volée était garée dans sa résidence. Il a admis l’achat de l’arme et le recel de véhicules, il l’aurait acheté à un tiers. Le conducteur, était lui au volant d’une voiture qui se révéla volée en janvier. Il a reconnu le recel du véhicule.

Ils ont été tous deux présentés au tribunal judiciaire ce mardi et placés en détention en vue d’un jugement ultérieur.