Près de Lyon : il se rebelle lors d'un contrôle et blesse les policiers

Arrêté par la police pour un contrôle, un jeune motard a tenté de fuir avant de se rebeller et de blesser légèrement deux policiers mercredi 14 août à Villeurbanne. Il a été condamné à deux mois de prison ferme.

Ce mercredi 14 août à Villeurbanne, les forces de l'ordre arrêtent un jeune homme de 21 ans et sa moto-cross. Celui-ci aurait tenté de s'enfuir à pied, se serait rebellé et aurait menacé de mort les policiers. Deux d'entre eux finissent par se faire prescrire un et quinze jours d'ITT suite à cette altercation. Devant le tribunal, le jeune motard a affirmé être en chemin pour faire une vidange, prendre en photo la moto et la vendre, d'après les informations du Progrès. Il a aussi assuré que c'était la dernière fois qu'il l'utilisait et a nié avoir blessé les policiers. Sans casque ni assurance, il a malgré tout été condamné à deux mois de prison ferme sans mandat de dépôt et six mois de sursis. Il devra aussi dédommager les policiers blessés à hauteur de 200 euros pour l'un, 1 200 euros pour l'autre.