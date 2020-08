Près de Lyon : il menace le personnel médical avant son opération

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Impatient, un homme a menacé la semaine passée le personnel médical d'un hôpital de Villeurbanne où il devait être opéré.

Un trentenaire a été arrêté vendredi dernier alors qu'il avait menacé le personnel médical de l'hôpital dans lequel il devait être opéré, rapporte Le Progrès. D'après le quotidien, le suspect s'est impatienté et ne voulant pas attendre a insulté une aide-soignante jeudi avant de menacer le chirurgien le lendemain. L'homme de 36 ans a reconnu les faits et va être jugé prochainement. Le chirurgien a lui décidé de ne plus participer à l'opération.