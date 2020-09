Près de Lyon : du faux cannabis à Vénissieux

Ce mardi 8 septembre, un jeune a été interpellé en flagrant délit de vente de cannabis à Vénissieux, près de Lyon. Il a également avoué vendre parfois de la fausse herbe.

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé ce mardi 8 septembre en fin d'après-midi à Vénissieux. Lors d'une opération de sécurisation et de contrôle sur le boulevard Ambroise-Croizat, les policiers ont interpellé l'individu en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Le jeune Vénissian avait en poche 700 euros et 10 grammes de cannabis. Lors de sa garde-à-vue, il a affirmé qu'il s'agissait seulement de ses économies. Il a aussi reconnu officier comme guetteur d'un point de deal dans le quartier, pour 100 euros par jour de guet, et vendre parfois de la fausse herbe pour arnaquer ses clients. Brins de menthe ou touffes de gazon ? Le mystère reste entier, le jeune homme n'ayant pas donné plus de détails à la police sur les substituts utilisés.