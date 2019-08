Près de Lyon, disparition inquiétante d'un homme souffrant de dépression

Rocan Yabas, habitant de Décines, n'a plus donné de nouvelles depuis ce mercredi 31 juillet au matin. Souffrant de dépression, sa disparition est jugée inquiétante.

La police a lancé un appel à témoin suite à la disparition de Rocan Yabas, 34 ans, originaire de Décines. Ce mercredi 31 juillet, il aurait quitté le domicile d'un ami, également à Décines, vers une heure du matin, sans sa voiture. Souffrant de dépression, Rocan Yabas est de taille moyenne, mince, les cheveux roux, les yeux bleus et porte une barbe. Il était vêtu d'un jean et d'un tee-shirt foncé et portait une sacoche noire au moment de sa disparition.

Les personnes qui auraient des informations ou qui l'auraient vu sont priées de contacter le commissariat de Meyzieu au 04 72 45 12 30 ou l'hôtel de police de Lyon au 04 78 78 40 40 le soir et le week-end.