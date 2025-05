Dans la nuit du 30 avril, deux individus ont été interpellés sur l'autoroute A7 près de Lyon, avec 141 kg de cannabis à bord de leur Audi RS Q8.

Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, deux individus au volant d'une Audi RS Q8 ont été interpellés pour un go-fast sur l'autoroute A7. Alertés par un renseignement anonyme, les douaniers ont déployé un système de herses électriques à hauteur du péage de Reventin-Vaugris. Un dispositif ayant permis d'arrêter le véhicule aux alentours de 23h.

Intercepté après avoir forcé le passage à la douane, le véhicule contenait plus de 140kg d'herbe de cannabis, soit l'équivalent d'un millions d'euros. Deux téléphones portables ont également été récupérés. Selon le Dauphiné Libéré, le conducteur et son passager ont été interpellés dans la foulée : un jeune de 22 ans et un mineur de 17 ans.

Les deux individus ont été remis aux enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon. Le mineur a été placé sous contrôle judiciaire et placé en centre éducatif fermé. L'homme de 22 ans à quant à lui été jugé en comparution immédiate le 5 mai. Ce dernier a finalement écopé de quatre ans de prison ferme et de trois mois supplémentaire pour refus d'obtempérer. Il devra également payer une amende équivalente à la cargaison trouvée, soit de 1,12 millions d'euros.

