Près de Lyon : des policiers caillassés dans un guet-apens

En intervention sur le terrain à Vénissieux pour aider des pompiers, des policiers ont été agressés et insultés ce mardi.

Les 12 et 13 mai dernier, deux Vénissians âgés de 24 et 26 ans ont été arrêtés. Le premier (20 faits au casier) et le second (59 faits au casier) auraient agressé des policiers. Le 12 mai, des gardiens de la paix intervenaient pour aider des pompiers sur un incendie de scooter proche du collège Michelet et où plusieurs individus suspects étaient présents “aux alentours en possession de pierres et d’engins pyrotechniques”, indique la police.

Lors de cette intervention, les policiers ont été insultés et ciblés par des jets de pierres et plusieurs tirs au mortier. Le plus jeune des suspects était identifié et interpellé le soir même, mais le second prenait la fuite et se réfugiait à son domicile d’où il continuait à insulter les policiers. Il était interpellé le lendemain par le service enquêteur. Les deux ont nié les faits lors de leur garde à vue. Ils vont être présentés au parquet ce jeudi en vue d’une comparution immédiate.