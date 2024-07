Près de Lyon : des cambrioleurs arrêtés et condamnés à de la prison ferme

Trois personnes ont été condamnées à de la prison ferme pour avoir participé à une série de cambriolages près de Lyon à la fin du mois de mai.

"Une belle affaire pour les gendarmes de la brigade de Mornant" se félicite la gendarmerie du Rhône. La semaine dernière, cinq individus ont été condamnés pour avoir participé à une série de cambriolages survenus fin mai à Mornant et ses alentours, mis au jour par les militaires.

Huit Géorgiens interpellés

Des bijoux et du matériel divers étaient à chaque fois volés, mais grâce à une analyse croisée des caméras et des témoignages, les gendarmes sont parvenus à identifier un véhicule utilisé à chaque cambriolage.

Ils ont alors identifié deux individus de nationalité géorgienne et ont mis en place des surveillances afin de les interpeller en flagrant délit. Au cours de l'interpellation, ils ont arrêté six autres individus géorgiens et ont mis la main sur plus de 400 bijoux.

À l'issue des huit gardes à vue, cinq personnes ont été déférées devant un magistrat puis jugées la semaine dernière. Deux personnes ont été condamnées à 12 mois de prison ferme. Un individu a été condamné à dix mois de prison ferme et deux autres personnes ont écopé de six mois de prison avec sursis. Ils ont par ailleurs tous écopé d'une interdiction de territoire pour cinq ans.