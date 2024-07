Cirque et danse : Baro d’evel, encore là, aux Nuits !

La compagnie franco-catalane de cirque Baro d’evel revient à Lyon pour un spectacle multiforme, convoquant acrobatie, danse et musique.

L’année dernière, la compagnie franco-catalane Baro d’evel (juron manouche que l’on peut traduire par nom de Dieu !) avait présenté aux Célestins, programmé par les Nuits de Fourvière, un spectacle sobrement intitulé Là.

Il est resté gravé dans la mémoire des spectateurs ayant eu la chance de l’avoir vu. Une chorégraphie à la fois brute et sophistiquée, instinctive et acrobatique. Une musique envoûtante qui accompagnait les corps en fusion dans un décor noir et blanc où évoluaient un comédien, une comédienne et un corbeau. Inoubliable !

C’est donc avec une brûlante impatience que l’on attend leur retour (cette fois ce sera à l’odéon de Fourvière) aux Nuits.

Avec une nouvelle création dont le titre n’est guère plus long que le précédent, Qui Som ? (Qui sommes-nous ? en catalan).

Pour répondre à cette question existentielle, la troupe a mobilisé une douzaine d’artistes issus de pays, de générations et de champs différents : acrobatie, danse, musique, art dramatique ou… céramique.

Ils ont imaginé leur nouveau spectacle comme une cérémonie, un ensemble de rites neufs pour nous connecter à ce qui nous dépasse, nous transcende. Une expérience qui passe aussi par l’introspection, l’ouverture aux autres, le contact avec les matières et les couleurs, la fête, le chant, la danse et la plongée des corps dans un furieux mouvement collectif. Deux heures de haute intensité en perspective…

Qui Som ? – Les 19 et 20 juillet à l’odéon de Fourvière.