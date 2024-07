La pochette du nouveau single de Taylor Swift met Lyon à l'honneur

La pochette d'un single de Taylor Swift issu de son dernier album met Lyon et le Groupama Stadium à l'honneur.

Belle surprise pour les fans de l'artiste américaine. Pour la pochette de son single I Can Do It with a Broken Heart, dévoilé récemment en version instrumentale et issu de l'album The Tortured Poets Department, la chanteuse Taylor Swift a choisi une photo tirée de son premier concert donné au Groupama stadium de Décines, près de Lyon.

La pochette du single, une photo prise à Lyon. (By Republic - Apple Music)

Immortalisé par le photographe américain John Shearer, ce moment choisi par l'artiste a enflammé les fans lyonnais de l'artiste sur les réseaux sociaux. "Si vous m"aviez dit un jour que la cover d'un single de Taylor Swift aurait été une photo prise à Lyon", s'est enthousiasmé une fan sur X.