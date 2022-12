Deux hommes ont tenté d'entrer par effraction chez une octogénaire qui est parvenue à les faire fuir.

L'histoire peu banale s'est déroulée le soir du réveillon de Noël rapporte Lyonmag. Deux individus ont tenté de s'introduire dans le domicile d'une octogénaire à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le Rhône. Ils ont tenté de forcer la porte d'entrée, mais ont échoué. Ils se sont alors décidé à escalader la marquise de la porte d'entrée, mais cette dernière a cédé sous le poids de l'un des malfaiteurs.

Convoqués au tribunal

La victime s'est réveillée, et a réussi à les faire fuir. Des livreurs ont entendu le bruit, poursuivi les cambrioleurs et appelé la gendarmerie. Un troisième homme a réussi à récupérer les deux individus mais ils ont été contrôlés quelques mètres plus loin par les agents.

Ils ont ensuite été arrêtés et placés en garde à vue à Saint-Laurent-de-Mure. L'un d'eux a été relâché pour des raisons médicales, le deuxième a été auditionné ce dimanche 25 décembre mais a nié les faits.