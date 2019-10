Près de Lyon : après une dispute, il est arrêté avec 5 kg de cannabis

Le suspect de 25 ans était recherché pour s'être évadé d'un centre de semi-liberté.

Dimanche dans la matinée, avenue d’Oschatz, deux Vénissians 25 ans et deux Vénissianes de de 16 et 22 ans, toutes deux sœurs, ont été arrêtés. Les policiers avaient été appelés pour un différend entre les deux femmes et le premier suspect. Ce dernier était alors interpellé en possession d’un sac contenant 5 kg d’herbe de cannabis. L'arrestation ne s'est pas faite dans la douceur puisque le Vénissian s'est rebellé. Il faisait l’objet de fiches de recherche pour évasion du centre de semi-liberté et interdiction de fréquenter les deux sœurs. Ces dernières ont été mises hors de cause et laissées libres sans suites judiciaires. Le mis en cause a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce mardi.