Près de Lyon : 4 personnes interpellées pour vol dans un hôtel de St-Priest

Quatre personnes ont été interpellées mardi à Saint-Priest à la suite d'une affaire de vol.

Le dimanche 11 octobre, le gérant d'un hôtel san-priod constate que son tiroir-caisse a été vidé et qu'un téléviseur a disparu. Sollicitée, la police étudie les caméras de surveillance le mardi et constate le manège suspect d'une cliente, accompagnée dans sa chambre par deux hommes. Les soupçons se tournent vers les trois individus, qui sont interpellés en présence d'une quatrième personne le jour même, rue Monseigneur-Acel.

Parmi les quatre individus, une femme de 19 ans et trois hommes : un de 21 ans originaire de Saint-Fons, un de 17 ans habitant Grigny et un SDF de 33 ans. Dans la voiture de ce dernier, les inspecteurs découvre la présence des 1600€ et du téléviseur dérobé.

Lors de la perquisition de la chambre d'hôtel occupée par la jeune femme, ces derniers mettent également la main sur deux chariots remplis de produits de maquillage, provenant eux-même du cambriolage d’un bazar de la ville survenu dans la nuit de lundi à mardi. Des chariots que les suspects disent avoir trouvés dans la rue et transportés à l'hôtel.

Le mineur et la femme ont été libérés depuis. Quant aux deux suspects restants, ils sont présentés devant le parquet ce vendredi.